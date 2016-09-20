КНДР випробувала новий ракетний двигун

Північна Корея провела успішне наземне випробування нового ракетного двигуна великої потужності.

Про це повідомляє AFP з посиланням на агентство ЦТАК.

Запуск проводився на космодромі Сохэ. Лідер країни Кім Чен Ин, який був присутній при випробуванні, закликав чиновників, вчених і техніків якомога швидше завершити підготовку до запуску супутника на базі цього двигуна.

Він також заявив, що потрібно проводити більше запусків ракет, щоб перетворити країну в "володарку геостаціонарних супутників протягом декількох років".

Як відомо, 9 вересня Північна Корея провела другі за рік і п’яті загалом ядерні випробування.

У зв'язку з цим СБ ООН почав роботу над новою санкційною резолюцією проти КНДР.