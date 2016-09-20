АТО: Було бойове зіткнення з ДРГ, бойовики зміцнюють оборону

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Вівторок, 20 вересня 2016, 07:31

За минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Незважаючи на провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод", - підкреслили в штабі.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 10 порушень "режиму тиші". З гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї сепаратисти били в районі Авдіївки, Луганського, Майорського, Новоселівки і Верхньоторецького. Також по Авдіївці бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень "режиму тиші". В районі Широкиного, Мар'їнки, Водяного, Старогнатівки, Богданівки і Павлополя бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення "режиму тиші". В районі Новоалександрівки і Новозванівки бойовики вели вогонь із стрілецької зброї і підствольних гранатометів.

Крім того, в районі Новозванівки, з боку населеного пункту Калинове, відбувся бій з ДРГ бойовиків.

Також за минулу добу в АТО зафіксовано проліт одного безпілотника.

"Враховуючи заходи, які тривають у військових частинах окупаційних військ, можна зробити висновок, що основні зусилля противник зосереджує на посиленні підрозділів першого ешелону, удосконалюючи систему фортифікаційного обладнання позицій і оборонних рубежів", - відзначили в штабі.

Теми: АТО Донбас
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