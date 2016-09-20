У парламент Канади внесли на ратифікацію угоду про вільну торгівлю з Україною

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Вівторок, 20 вересня 2016, 07:48

Уряд Канади вніс до парламенту на ратифікацію угоду про вільну торгівлю з Україною.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко в Facebook.

"Канадський уряд вніс на ратифікацію до Парламенту Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою - це зроблено у перший же день осінньої сесії Парламенту. Наступний крок - через 21 сесійний день уряд внесе законопроекти на імплементацію. Тепер черга - за українським урядом та Верховною Радою", - написав він.

В липні повідомлялося, що Україна та Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі.

Теми: Канада Україна
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