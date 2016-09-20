Суддя не арештувала рахунок фірми, яка володіє "Olympic Village" Кривопішина

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Світлана Шапутько відмовилася накласти арешт на грошові кошти ТОВ "Солід-актив" на одному з рахунків в "Ощадбанку" і заборонити проводити видаткові операції за вказаним рахунком.

Про це свідчить ухвала суду від 13 вересня, пишуть "Наші гроші".

Метою арешту прокурор Генеральної прокуратури Шевчук О. вказав забезпечення можливої конфіскації майна у майбутньому.

Та суддя Шапутько зазначила, що "в рамках означеного кримінального провадження про підозру жодній особі не повідомлено, відсутні і дані щодо юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження", і за таких обставин арешт рахунку фірми є неможливим.

Разом з тим 5-6 вересня інша суддя Печерського суду Кристина Тарасюк задовольнила аналогічне клопотання прокурора ГПУ Богданова О.О. і наклала арешт на два рахунки ТОВ "Солід-актив" в "Ощадбанку" і "Експрес-Банку", а також на грошові кошти ПАТ "Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України" на трьох рахунках в "Ощадбанку", "Брокбізнесбанку" і "Експрес-Банку".

Видання нагадує: екс-керівник Південно-західної залізниці Олексій Кривопішин збудував приватний комплекс відпочинку "Olimpic Village" на землі, яка призначалася для відпочинку залізничників. Будівництво проводили співробітники залізниці з використанням коштів ПЗЗ.

Право власності на "Olympic Village" належить ПАТ "Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України", яке орендує земельну ділянку, на якій він розташований.

Засновником ПАТ "Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України" є ТОВ "Солід Актив", власником якого є ТОВ "Трасті Інвестмент (груп) Лімітед" (КНР, Гонконг). Згідно з останнім річним звітом гонконгської компанії "Трасті Інвестмент", її власником значиться віргінський офшор Time Supreme International Limited.

За даними слідства, гонконгська компанія видала генеральну довіреність Любові Бєловій, дружині Кривопішина, на отримання відсотків, дивідендів, а також здійснення будь-яких банківських трансакцій від імені та в інтересах компанії.

Майно спорткомплексу "Olimpic village" побуло під арештом всього кілька днів.

За даними досудового розслідування, 30 липня 2014 року начальник "Південно-Західної залізниці" Кривопішин довіреністю уповноважив головного інженера галузевої служби будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд об’єднання укласти від імені залізниці прибутковий договір з "Українським центром обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України" на облаштування спортивних майданчиків та інженерних мереж у с. Ходосівка Київської області.

11 серпня того року такий договір уклали на 990 тис грн, потім ціна зросла до 1,59 млн грн.

Однак насосне обладнання та інші матеріали, придбані ПЗЗ у ТОВ "Аква Тех-ресурс", використали для облаштування майданчиків спорткомплексу "Olympic Village" – стороннього суб’єкта госпдіяльності, де керівником фактично є донька Кривопішина Марія.

Судово-технічна експертиза показала, що відбиток печатки у довіреності керівника ПЗЗ від 30.07.2014 нанесено на початку лютого 2015 року, що свідчить про спробу її працівників надати законного вигляду правовідносинам з ПАТ "УЦОП".