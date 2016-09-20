Грановський: працювати в Адміністрації президента не хочу й не піду

Нардеп фракції БПП Олександр Грановський виключає, що він може бути призначений на посаду заступника голови Адміністрації президента, який займається питаннями судової системи, але допускає свій перехід у виконавчу владу.



Про це він заявив в інтерв'ю "Українським новинам".



"Спростовую вкотре вже. Я не хочу йти працювати в Адміністрацію президента – крапка. А оскільки не хочу, то й не піду. І взагалі, думаю, що Олексій Філатов не хоче залишати цей пост. Я не чув про подібні наміри", – сказав він.



Також Грановський заперечує, що йому пропонували зайняти посаду заступника голови АП, і додав, що в разі надходження подібної пропозиції, він відмовиться від неї.



Разом з тим, відповідаючи на запитання про свої політичні амбіції, депутат допустив, що в майбутньому може працювати у виконавчій владі в разі потреби.



"Сьогодні я працюю в парламенті, який приймає найскладніші рішення за всю його історію. При необхідності, зможу працювати і у виконавчій владі, приймаючи подібні рішення і реалізовуючи настільки ж складні завдання. Але поки в цьому необхідності не бачу і вважаю, що сьогодні я на своєму місці і займаюся тим, що вмію і де можу бути корисним", – заявив він.



Як відомо, член парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя Олександр Грановський близький до друга президента України Ігоря Кононенка.



Нещодавно він відвідував Кіпр разом з генеральним прокурором Юрієм Луценком, де той вів переговори щодо повернення офшорних грошей українських чиновників.