Грановський: працювати в Адміністрації президента не хочу й не піду

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Вівторок, 20 вересня 2016, 10:23

Нардеп фракції БПП Олександр Грановський виключає, що він може бути призначений на посаду заступника голови Адміністрації президента, який займається питаннями судової системи, але допускає свій перехід у виконавчу владу.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українським новинам".

"Спростовую вкотре вже. Я не хочу йти працювати в Адміністрацію президента – крапка. А оскільки не хочу, то й не піду. І взагалі, думаю, що Олексій Філатов не хоче залишати цей пост. Я не чув про подібні наміри", – сказав він.

Також Грановський заперечує, що йому пропонували зайняти посаду заступника голови АП, і додав, що в разі надходження подібної пропозиції, він відмовиться від неї.

Разом з тим, відповідаючи на запитання про свої політичні амбіції, депутат допустив, що в майбутньому може працювати у виконавчій владі в разі потреби.

"Сьогодні я працюю в парламенті, який приймає найскладніші рішення за всю його історію. При необхідності, зможу працювати і у виконавчій владі, приймаючи подібні рішення і реалізовуючи настільки ж складні завдання. Але поки в цьому необхідності не бачу і вважаю, що сьогодні я на своєму місці і займаюся тим, що вмію і де можу бути корисним", – заявив він.

Як відомо, член парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя Олександр Грановський близький до друга президента України Ігоря Кононенка.

Нещодавно він відвідував Кіпр разом з генеральним прокурором Юрієм Луценком, де той вів переговори щодо повернення офшорних грошей українських чиновників.

Теми: БПП Адміністрація президента
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