Грановський розповів, чим допомагав Луценкові на Кіпрі

Депутат "Блоку Петра Порошенко" Олександр Грановський заявляє, що полетів на Кіпр із Юрієм Луценком на початку вересня, щоб допомогти генпрокурору інформацією й порадою.

Таке пояснення він дав в інтерв'ю "Українським новинам":

"Причина, з якої я там був, – допомога. Почасти порадою, почасти інформацією Генеральній прокуратурі України і Юрію Луценку. Я особисто посприяв цій зустрічі: звернувся до моїх знайомих юристів-кіпріотів, щоб вони ще раз попросили генерального прокурора Кіпру прискорити зустріч. Їм це вдалося. От, власне, й усе".

Коментуючи те, що речниця Луценка видалила з Facebook фото з зустрічі із Грановським, депутат сказав: "Я не намагався жодним чином приховати свою участь. Щойно це питання виникло, я на нього відповів".

"Причина, з якої прес-секретар генпрокурора або хтось інший вилучили цю світлину, мені невідома. Я з цього не робив жодної таємниці. Якби я мав на меті приховати свою причетність до зустрічі – у частині прискорення її організації, то просто не був би присутній на ній і обмежився лише потаєною допомогою в її підготовці", – заявив Грановський.

На запитання, чи не з'ясовував він, чому видаляли фото, депутат заявив: "Мені це не цікаво".

При цьому Грановський спростував, що його візит на Кіпр пов'язаний із інформацією про те, що наприкінці липня компанія Arricano попросила прокуратуру Кіпру відкрити кримінальне провадження проти нього й Андрія Адамовського у справі Sky Mall: "Звісно, ні".

"Насамперед, необхідно розуміти, про який рівень маніпуляції інформацією ми говоримо. Йдеться, вочевидь, про звернення Arricano до суду з проханням допитати мене. Суд не задовольнив це прохання. Про якісь спроби розслідувань у відношенні мене я взагалі нічого не знаю, як в Україні, так і на території Республіки Кіпр", – заявив він.

"По-моєму, це повний абсурд. Але виключати, що Arricano могло звернутися з відповідним клопотанням до суду, я не можу", – додав Грановський, відповідаючи на запитання.

Він запевнив, що правоохоронні органи Кіпру до нього не зверталися: "Ніколи".

"Очевидно ж, що якби подібна інформація відповідала дійсності, то мені б про це повідомили, оскільки я був на зустрічі відомств", – заявив Грановський.

"Якби я знав, що навіть гіпотетично існує якесь кримінальне провадження на території Кіпру, у рамках якого мене нібито прагнуть допитати, я б ніколи не був присутній на зустрічі такого рівня, щоб не дискредитувати генпрокурора. Я собі цього ні з моральної, ні із загальнолюдської точки зору не дозволив би", – запевнив він.

Грановський також запевнив, що більше не допомагає Адамовському й не консультує його в суперечці з Хілларом Тедером: "Я перестав це робити, як того вимагає закон, із моменту обрання до парламенту. На даний момент я далекий від цього проекту (Sky Mall)".

Олена Рощенко, УП