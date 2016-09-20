Україна й Греція міркують про паромну переправу

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Вівторок, 20 вересня 2016, 11:16

Греція надаватиме допомогу України в реформуванні морського сектору, зокрема, портової інфраструктури, у відповідності до стандартів Європейського Союзу.

Відповідної домовленості досягли на Першій технічній нарада експертів з розвитку співробітництва між Україною та Грецією в морській галузі, яка проходила у Міністерстві мореплавства та острівної політики Греції у м. Пірей 13-14 вересня.

Як повідомляє Адміністрація морських портів України, було досягнуто домовленості про подальший розвиток взаємодії морських відомств обох країн, взаємну підтримку на рівні міжнародних морських організацій та європейських структур, а також обмін інформацією.

Також домовлено про "започаткування спільного опрацювання техніко-економічних аспектів організації паромної переправи між Україною та Грецією", йдеться у повідомленні.

За результатами наради підписано спільний протокол, в якому конкретизовані напрямки двостороннього співробітництва в морській сфері ("дорожня карта"), а також зафіксовано намір обох сторін створити Постійно діючу комісію з морського співробітництва між Україною та Грецією.

Наступну зустріч планують провести в 2017 році в Україні.

Теми: Греція порти транспорт
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