Україна й Греція міркують про паромну переправу

Греція надаватиме допомогу України в реформуванні морського сектору, зокрема, портової інфраструктури, у відповідності до стандартів Європейського Союзу.

Відповідної домовленості досягли на Першій технічній нарада експертів з розвитку співробітництва між Україною та Грецією в морській галузі, яка проходила у Міністерстві мореплавства та острівної політики Греції у м. Пірей 13-14 вересня.

Як повідомляє Адміністрація морських портів України, було досягнуто домовленості про подальший розвиток взаємодії морських відомств обох країн, взаємну підтримку на рівні міжнародних морських організацій та європейських структур, а також обмін інформацією.

Також домовлено про "започаткування спільного опрацювання техніко-економічних аспектів організації паромної переправи між Україною та Грецією", йдеться у повідомленні.

За результатами наради підписано спільний протокол, в якому конкретизовані напрямки двостороннього співробітництва в морській сфері ("дорожня карта"), а також зафіксовано намір обох сторін створити Постійно діючу комісію з морського співробітництва між Україною та Грецією.

Наступну зустріч планують провести в 2017 році в Україні.