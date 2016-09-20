На Донеччині водій за ДТП і алкоголь відбувся усним зауваженням

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Вівторок, 20 вересня 2016, 11:25

У Донецькій області суддя за вживання алкоголю водієм після ДТП обмежилася усним зауваженням.

Відповідну постанову судді Жовтневого районного суду Донецької області Шатілової Л.Г. оприлюднила на своїй сторінці в Facebook поліцейська Зоя Мельник.

У своєму рішенні суддя вирішила не карати лікаря, який спочатку став учасником ДТП, а потім до приїзду правоохоронців та встановлення стану алкогольного сп’яніння, на очах у свідків випив алкоголь.

Як виявилося лікар працює ендоскопістом диспансерного відділення КЛПУ "Міський онкологічний диспансер м. Маріуполя".

Суддя вирішила, що затриманий має потребу у керуванні транспортним засобом для роботи, також для  догляду за своїм батьком, а сам характер правопорушення є малозначимими.

Суддя послалася у своєму рішенні на ч.4 ст. 130 КУпАП – вживання водієм алкоголю після ДТП, яка передбачає позбавлення права керування транспортним засобом від двох до трьох років або адмінарешт 10—15 діб.

Водночас суддя послалася на ст. 22, яка дозволяла при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення можливість звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Тетяна Кусок, УП

Теми: суд ДТП
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