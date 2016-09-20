Нардепи знову затвердили тижневий план

Народні депутати затвердили тижневий календарний план проведення пленарних засідань парламенту на 20-23 вересня.

Ця пропозиція набрала 243 голоси "за".

Водночас дві інші – голосувати за порядок денний п'ятої сесії в редакції комітетів та за включення до порядку денного всіх зареєстрованих законопроектів не знайшли підтримки залу.

Виступаючи з парламентської трибуни заступник спікера Оксана Сироїд закликала нардепів "йти до якості" в законодавчій роботі:

"Реєструються тисячі законопроектів, приймаються – менше 5%. На жаль, це є законодавчий смітник, який псує роботу і депутатів і апарату Ради", – сказала вона.

Як відомо, на минулому пленарному тижні нардепи прийшли до компромісного варіанту, затвердивши порядок денний на тиждень. Водночас спікер ВР Андрій Парубій наголошував на необхідності ухвалення рішення щодо затвердження порядку денного усієї сесії.

Валентина Романенко, УП