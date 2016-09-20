Муженко обурений заявами політиків про армію

Начальник Генерального штабу України Віктор Муженко вимагає від командирів негайно реагувати на необґрунтовані висловлювання про Збройні Сили України деяких політиків та журналістів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вимагаю негайно реагувати на необґрунтовані, некомпетентні та негативні висловлювання про Збройні Сили України деяких політиків, народних депутатів України і журналістів. Вони – слуги народу і його армії – а не навпаки", - сказав Муженко.