Муженко обурений заявами політиків про армію

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Вівторок, 20 вересня 2016, 12:10

Начальник Генерального штабу України Віктор Муженко вимагає від командирів негайно реагувати на необґрунтовані висловлювання про Збройні Сили України деяких політиків та журналістів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вимагаю негайно реагувати на необґрунтовані, некомпетентні та негативні висловлювання про Збройні Сили України деяких політиків, народних депутатів України і журналістів. Вони – слуги народу і його армії – а не навпаки", - сказав Муженко.

Теми: Муженко
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