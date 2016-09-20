Польща не визнає російські вибори в Криму

Польща не визнає вибори Державної Думи Росії у анексованому Криму.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Польщі, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ (Польщі) не визнає результати виборів Державної Думи Російської Федерації, здійснюваних на території Кримського півострова, що належить, згідно із законом, Україні", - сказано в ньому.

Відзначається, що Польща і міжнародне співтовариство засуджують незаконну анексію Криму Росією в березні 2014 року.

"Збереження суверенітету і територіальної цілісності України є ключовою умовою для мирного врегулювання конфлікту між Росією і Україною. У зв'язку з цим, обрання депутатів на окупованих територіях ставить під сумнів легітимність самих виборів", - підкреслюється в повідомленні.

МЗС Польщі повністю підтримує заяву наглядової місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) в частині попередньої оцінки виборів, зокрема в зв'язку з передвиборним періодом і організацією виборчої кампанії.

Як відомо, 18 вересня в Росії пройшли вибори у Держдуму.

Народні депутати фракції "Народний фронт" закликають Верховну Раду підтримати заяву про нелегітимність Держдуми РФ і відповідне звернення до міжнародних партнерів.

У свою чергу євродепутати закликали не визнавати вибори в Держдуму РФ, які пройшли на території окупованого Росією Криму.

Україна передасть усім своїм міжнародним партнерам перелік осіб, причетних до організації так званих виборів у Криму, для включення їх у санкційні списки.