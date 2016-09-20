За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 військовослужбовців отримали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув, троє отримали поранення. Двоє – внаслідок вибуху гранати на розтяжці, та 1 – вогнепальне поранення", – сказав полковник.

За його словами, це сталося в районі Авдіївки.

"Стан усіх поранених – задовільний. Останній навіть відмовився від госпіталізації", – додав Лисенко.

Полковник наголосив, що українська сторона неухильно дотримується режиму "припинення вогню", відвела важке озброєння та не чинить перешкод спостерігачам місії ОБСЄ.

Валентина Романенко, УП