Активісти "Чесно" піймали "гальорку" БПП на кнопкодавстві

Активісти руху "Чесно" повідомляють, що у Верховній Раді було зафіксовано факт не персонального голосування з боку депутата фракції БПП.

Це сталося 20 вересня під час голосування на пленарному засіданні за законопроект №4685 "Про електронні довірчі послуги".

За даними активістів, хтось із депутатів БПП в останньому ряду – Олег Недава або Вадим Денисенко – кнопкодавив.

На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що крім місць перелічених депутатів проголосувало і місце між ними, хоча воно було пусте.

В "Чесно" зазначають, що це не перший факт кнопкодавства вказаних депутатів. Раніше на кнопкодавстві було піймано Олега Недаву (1 факт) та Вадима Денисенка (6 фактів).

"Наголошуємо, що наразі в парламенті найчастіше кнопкодавить фракція Блоку Петра Порошенка. Нещодавно депутат від БПП Олександр Урбанський перевершив власний рекорд з кнопкодавства, його піймали на 8 факті порушення процедури особистого голосування", – підсумовують активісти, які стежать за дотриманням процедури персонального голосування у парламенті.