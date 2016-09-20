Грановський продовжує зустрічатися з суддями, але тиск заперечує

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Вівторок, 20 вересня 2016, 13:19

Депутат "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський продовжує зустрічатися з суддями навіть після скандалу.

В інтерв'ю агентству "Українські новини" він підтвердив, що проводив зустрічі із головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком – у тому числі, у травні в київському ресторані "Ink".

На запитання, чи продовжує він зустрічатися з керівництвом Окружного адмінсуду, Грановський відповів: "Нещодавно зустрічалися… Кілька днів тому зустрічалися в кабінеті".

За словами депутата, у ресторані він і Вовк "більше не бачилися".

"Але навіть якби й бачилися, нічого такого в тім не бачу… Якщо я хочу зустрітися з людиною, про щось поговорити в ресторані, мені здається, що я маю на це повне право. Так само як і інші мої колеги", – додав Грановський.

За його словами, у травні він із Вовком обговорював призначення суддів безстроково.

Депутат також не бачить нічого ганебного у своїй зустрічі з одіозним прокурором Сергієм Лисенком.

"Наскільки я пам'ятаю, у ЗМІ писали про те, що Лисенка поновлено у прокуратуру десь у квітні. Зустріч із Вовком відбулася в другій декаді травня. Тому пов'язувати події, розрив між якими майже місяць, тим більше, що спершу було поновлення, а потім зустріч із головою адмінсуду, абсолютно некоректно", – сказав Грановський.

За його словами, конфлікту інтересів тут "немає й не може бути".

Грановський, який хотів заборонити журналістам публікувати дані про його зустрічі, вважає, що бачитися з суддею для депутата – цілком природно:

"Мені здається, що так, якщо ми говоримо про професійні речі. Я трохи іронізую, бо змушений уже всоте відповідати на це запитання. Якщо йдеться про тиск, то про цей тиск хтось повинен заявити: або сам суддя, або голова суду у випадку, якщо я з ними зустрічаюся, або той, хто про це знає. Ось Ви чули щось про подібний тиск на адресу того чи іншого судді від мене?.. І я не чув".

"Тому говорити про подібні речі як мінімум маніпулятивно, на мій погляд. Якщо, навпаки, є готовність коментувати подібні зустрічі, то сама постановка питання мене дещо дивує", – додав він.

"Більше того, я переконаний, що члени будь-яких профільних комітетів зобов'язані зустрічатися з працівниками галузі, яка в них у віданні, виходячи зі спрямованості комітету, щоб отримати рекомендації, зауваження з того чи іншого нормативно-правового акта для його поліпшення. Це як зустріч комітету зі свободи слова з журналістами, наприклад", – заявив депутат.

Для звинувачень у впливі на суди потрібні докази, сказав Грановський: "Якщо є якийсь фактаж, який я повинен прокоментувати, то я із задоволенням це зроблю. Чи є конфлікт? Немає. Чи чиню я тиск? Ні, не чиню".

Він вважає, що й після 30 вересня, коли набудуть чинності зміни до Конституції й парламент втратить право призначати й звільняти суддів, будуть приводи спілкуватися із суддями.

"Я певен, що є маса інших приводів спілкуватися з суддями. Про які, якщо буде необхідність, я із задоволенням поінформую громадськість", – заявив Грановський.

Олена Рощенко, УП

Теми: Грановський суд БПП
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