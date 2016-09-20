Російські серіали в Україні можуть замінити корейськими

Україна зацікавлена ​​в тому, щоб заблоковані внаслідок агресії РФ проти України російські телеканали в українській супутникової мережі замінити на південнокорейські.



Про це повідомив голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко в ході медіафоруму Kiev Media Week у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".



"За останні два роки через російську агресію, ми заблокували роботу 77 російських супутникових телеканалів. Замість цього з'явилося 34 нових супутникових українських телеканалів. Цього нам не вистачає, тому ми хочемо, щоб з'явилися корейські", – сказав він.



Артеменко зазначив, що Південна Корея є одним з лідерів по виробництву телевізійних форматів.



На думку глави Нацради, "якщо корейських телеканалів побільшає, і вони замінять російські, народ України буде вдячний".



Як повідомлялося, кількість супутникових українських телеканалів, протягом 2014-2016 років збільшилася на 20%, з 101 у 2014 році до 122 в 2016 році.



У той же час спостерігається значне зниження частки російських каналів – з 72 в 2014 році до 14 в 2016 р



Більшість російських телеканалів були заборонені внаслідок агресії РФ проти України.



За цей період також збільшилася кількість каналів з Європейського Союзу – зі 122 у 2014 році до 140 в 2016 році.



Всього, враховуючи і невелику кількість каналів з інших держав, в 2016 році в Україні налічується 281 супутниковий канал, що на 5,8% менше, ніж у 2014 році (298 каналів).