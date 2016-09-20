Депутати з Коцюбинського ігнорують виклики в прокуратуру

Прокуратура Київської області заявляє, що депутати Коцюбинської селищної ради ігнорують виклики на допит.

Як сказано у повідомленні прокуратури Київської області, вона неодноразово викликала депутатів на допит для встановлення обставин за фактом захоплення адміністративної будівлі Коцюбинської селищної ради, підробки гербової печатки та за фактом підроблення розпорядження, яким було звільнено діючого селищного голову з посади.

"Незважаючи навіть на те, що народні депутати України вже надали свої свідчення щодо обставин вказаних подій, місцеві народні обранці усіляко уникають співпраці з органом досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Тому, слідчий в особливо важливих справах, відповідно до норм чинного КПК України, прибув 16 вересня на чергову сесію селищної ради для вручення повістки про виклик.

"Втім, майже всі з присутніх депутатів не представлялися та уникали від вручення їм повістки про виклик. За наслідком проведення процесуальних дій добровільно погодились отримати повістки лише два депутати Коцюбинської селищної ради – Анісімов Віктор Вікторович та Євстєфєєв Владислав Миколайович", - заявили в прокуратурі.

Наразі свідками у справі є 26 депутатів, а на допити прийшли всього 8.

Раніше повідомлялося, що в ніч із 8 на 9 квітня депутати партії "Нові обличчя" захопили будівлю селищної ради в Коцюбинському, висловивши недовіру селищній голові Ользі Матюшиній.

За словами активістів, мер Ірпеня Володимир Карплюк, з яким пов'язані "Нові обличчі", прагне приєднати селище до ірпінської громади з метою забудови його лісів.

У липні у помешканнях мера Ірпеня Володимира Карплюка та ера Бучі Анатолія Федорука слідчі Генпрокуратури провели обшуки. Карплюк переховувався від правоохоронних органів, потім повернувся додому, проте підозри йому досі не оголошено.

Правоохоронці заявляли, що звинувачують обох мерів у незаконній забудові лісів і їм загрожує мінімум по шість років ув'язнення.

Українська правда