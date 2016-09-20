Шкіряк на пожежних навчаннях кинув недопалок у суху траву

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Вівторок, 20 вересня 2016, 14:06

Колишній головний рятувальник України, радник глави МВС Зорян Шкіряк під час пожежних навчань кинув непогашений недопалок в суху траву на лісному узліссі.

Це видно на відео, поширеному у Facebook журналістом Денисом Бігусом.

На ролику видно, як Шкіряк, спілкуючись з двома жінками, курить сигарету. Пізніше він разом з ними переходить на інше місце, викидаючи на ходу недопалок в траву, ховаючи при цьому руку з сигаретою за спиною.

Після цього Шкіряк підійшов до чоловіка у формі старшого лейтенанта, обняв його і пішов далі. Після обміну цими люб'язностями лейтенант підняв недопалок Шкіряка та викинув його за огорожу лісу, прямо під сосни.

Як відомо, з 25 березня по 14 травня 2015 року Шкіряк виконував обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Українська правда

Теми: Шкіряк МНС
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