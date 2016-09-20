Адвокат комуністки Александровської звернувся до Порошенка і нардепів

Адвокат екс-нардепа від Компартії України Алли Александровської закликає президента Петра Порошенка і нардепів-жінок надати до Апеляційного суду Харкова письмові поруки для звільнення її з-під варти з огляду на стан її здоров'я.

Про це Валентин Рибін заявив у вівторок на прес-конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, здоров'я Александровської "викликає серйозні побоювання".

"Я вважаю, що таке нелюдське ставлення до літньої жінки неприпустимо в державі, яка прагне до євроінтеграції і повсюдної захисту прав людини", - підкреслив адвокат.

Він нагадав, що Александровська підозрюється в посяганні на територіальну цілісність України і організації неправомірної вигоди одному з посадових осіб.

Разом з тим, адвокат запевнив, що "ніякого посягання на територіальну цілісність з боку Олександрівської не було, немає і не буде".

"Проаналізувавши матеріали кримінального провадження, я прийшов до висновку, що кримінальне переслідування Олександрівської є добре спланованою провокацією СБУ", - заявив адвокат.

Як доказ твоїх слів він заявив, що в матеріалах справи містяться доноси і лжесвідчення.

У зв'язку з цим адвокат закликав жінок - народних депутатів, зокрема, лідера парламентської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко і нардепа від "Батьківщини" Надію Савченко, які на собі відчули умови утримання під вартою, надати письмові поруки за Александровську в Апеляційний суд Харківський області, який 22 вересня розгляне апеляційну скаргу на обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Також адвокат заявив, що звертається до президента України Петру Порошенко і генеральному прокурору Юрію Луценку.

"Президента хочу попросити як гаранта Конституції ... звернути увагу на цей процес і дати відповідне поручительство в Апеляційний суд Харківської області за Олександрівську", - сказав Рибін.

"До Юрія Віталійовича (Луценку) я хочу звернутися з проханням особисто контролювати хід даного виробництва. Сьогодні я подам заяву про порушення кримінального провадження щодо слідчих управління Служби безпеки і прокурорів, які підписували повідомлення про підозру", - додав Рибін.

За словами адвоката, Александровська згодна перебувати під домашнім арештом, отримувати відповідне медичне обслуговування, бути присутнім на досудовому розслідуванні і в суді.

Як відомо, 30 червня Київський районний суд Харкова обрав Александровській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 2 місяці.

За попередніми даними, Александровська та її син Олександр намагалися вплинути шляхом підкупу на керівництво та депутатів місцевих рад для прийняття ними звернення до Верховної Ради та президента про прийняття змін до Конституції з питань федералізації.

Зокрема, зафіксовано факт надання 9 тисяч доларів неправомірної вигоди за прийняття таких звернень керівництву Південної міської ради Харківської області.

Наразі Александровська знаходиться під вартою за рішенням суду до 28 жовтня 2016 року.