Найєм звинувачує людей Порошенка у стеженні за ним

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Вівторок, 20 вересня 2016, 14:27

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найєм заявляє, що за ним, як і за його однопартійцем Сергієм Лещенком, також ведеться спостереження і збирається компромат.

Про це він сказав журналістам у вівторок у кулуарах парламенту, передає Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, ви можете зайти в інтернет і подивитися, що є нібито блогери або користувачі Фейсбуку, які зараз розміщують фотографії моєї сім'ї, заявляють, наприклад, про те, що моя мама, яка померла, коли мені було три роки, насправді жива, вони її десь знайшли", - розповів Найєм.

Він заявив, що йому показували фотографії стеження за ним протягом трьох останніх місяців.

Нардеп також висловив переконання, що вся розгорнута проти нього кампанія має свої корені в кабінеті президента України Петра Порошенка.

"Його (президента Порошенка – ред.) люди, конкретно пан Грановський (народний депутат з фракції БПП Олександр Грановський - ред.) і пан Кононенко (народний депутат з фракції БПП Ігор Кононенко - ред.), наймають адвокатів, людей, які розробляють стратегію знищення будь-яких антикорупційних дій.

До них приєдналися пан Мартиненко (колишній народний депутат з фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко), і пан Пашинський (депутат з фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський - ред.)", - стверджує депутат.

Він вважає, що в "Блоці Петра Порошенка" і "Народному фронті" повинні усвідомити, до чого може призвести така ситуація, оскільки, за його словами, ці дії є фактично повторенням того, що робили у свій час, в роки президентства Віктора Януковича, екс-перший віце-прем'єр Сергій Арбузов за допомогою проекту "Українська кривда", і колишній перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, коли організовувалася стеження за народними депутатами.

Найєм підкреслив, що йому нічого приховувати, він повністю відкритий і все одно буде продовжувати робити те, що вважає правильним, "а час розставить все на свої місця".

Як повідомлялося, 9 вересня народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Лещенко заявив, що за борцями з корупцією в Україні ведеться незаконне стеження, збір конфіденційних даних і прослуховування.

Теми: Порошенко Лещенко Грановський Мартиненко
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Коментарі — 3
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IP: 93.72.20.---Yuriy Vologjaninov20.09.2016 16:08
"Найєм звинувачує людей Порошенка у стеженні за ним"

Порошенко играет с огнём.
Никто не забыл, что Кучма следил за Гонгадзе...
Никто не сомневается, что сокрытие тайны его гибели возможно только потому, что Кучму сменили боссы олигархии Ющенко, Янукович, Порошенко.

Руководители продемократических сил Украины!
Сегодня нет задачи более важной и для вашей личной безопасности, и для безопасности народа, чем отстранение от всех видов власти, включая телевизионную, олигархии.

Для решения этой, общей для вас, жизненно важной задачи, необходимо ваше ситуативное объединение.

Только после её решения возможны демократическое выборное законодательство, демократические ЦИК и местные выборные органы, демократические выборы, демократическая власть, служащая не олигархии, а народу.

Порошенко следит… Порошенко играет с огнём.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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IP: 46.149.90.---Светулёк20.09.2016 15:07
Кто вас заставляет элитные квартиры покупать? Идиоты...
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IP: 93.74.11.---meua20.09.2016 14:42
А разве мстительный Порошенко чем-то отличается от Януковича: жадность и вранье не одного сгубила до них. И Порошенко с его "друзьями" ждет та же участь.
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