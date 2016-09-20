Мер Авдіївки, якому закидали сепаратизм, пішов у відставку

612 переглядів
0
Вівторок, 20 вересня 2016, 14:42

У понеділок мер прифронтової Авдіївки Донецької області Юрій Черкасов і секретар міськради Артем Сабадаш залишили свої посади.

Як повідомляють "Новости Донбасса", рішення звільнити керівників міста прийняли депутати.

У свою чергу Сабадаш заявив виданню, що "двовладдя неприйнятно в плані прийняття рішень" і додав, що він і мер "прийняли рішення скласти повноваження".

На питання про те, добровільним чи було рішення скласти повноваження він відповів, що "можна і так сказати".

За його відставку проголосували 19 з 23-х присутніх депутатів.

Як розповів перший заступник керівника авдіївської військово-цивільної адміністрації Фрідон Векуа, бажання міського голови піти у відставку було добровільним. Також він сказав, що враховуючи результати сесії найближчим часом у міській раді очікуються кадрові зміни.

"Будуть зрушення. Кардинальних змін не буде. Але конкретно сказати поки ще неможливо", – сказав він.

За словами заступника голови ВЦА, більшість міських депутатів Авдіївки проживає за межами прифронтового міста і, таким чином, не виконує своїх обов'язків.

Як додав Векуа, з набуттям повноважень з управління містом військово-цивільною адміністрацією очікується "більш жорстке наведення порядку", зокрема, щодо роботи комунальних служб.

Черкасов керував Авдіївкою 13 років, він був одним з небагатьох екс-регіоналів, які залишилися у влади після втечі Януковича.

Раніше екс-депутат від БПП, уродженець Авдіївки Єгор Фірсов заявляв, що "Черкасов відкрито підтримував сепаратистів, збирав мітинги і закликав людей брати участь у референдумі" в 2014 році.

Як відомо, Авдіївка залишається однією з найбільш гарячих точок у зоні АТО, її промзона часто зазнає обстрілів бойовиками.

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Лінію розмежування треба будувати заново, гроші хай РФ дає – Жебрівський 20 вересня 2016, 14:03
За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб 20 вересня 2016, 12:42
Біля "Зайцевого" чоловік шукав прогалину в лінії розмежування 20 вересня 2016, 11:48
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
20 осіб загинули в Сирії під час атаки на гумконвой - Червоний Хрест
Поранений товариш Жиліна також розшукується в Україні
Компанію Коломойського зобов'язали повернути "Укрнафті" 650 мільйонів
Запорізька облрада визнала Росію агресором
Усі новини
Інститут книги

Ґжеґож Ґауден: «Треба показати, що українська література не виникла 5 років тому»

Бестселлер

Фрагмент зі "Школи майбутнього" Кена Робінсона