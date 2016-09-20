Мер Авдіївки, якому закидали сепаратизм, пішов у відставку

У понеділок мер прифронтової Авдіївки Донецької області Юрій Черкасов і секретар міськради Артем Сабадаш залишили свої посади.

Як повідомляють "Новости Донбасса", рішення звільнити керівників міста прийняли депутати.

У свою чергу Сабадаш заявив виданню, що "двовладдя неприйнятно в плані прийняття рішень" і додав, що він і мер "прийняли рішення скласти повноваження".

На питання про те, добровільним чи було рішення скласти повноваження він відповів, що "можна і так сказати".

За його відставку проголосували 19 з 23-х присутніх депутатів.

Як розповів перший заступник керівника авдіївської військово-цивільної адміністрації Фрідон Векуа, бажання міського голови піти у відставку було добровільним. Також він сказав, що враховуючи результати сесії найближчим часом у міській раді очікуються кадрові зміни.

"Будуть зрушення. Кардинальних змін не буде. Але конкретно сказати поки ще неможливо", – сказав він.

За словами заступника голови ВЦА, більшість міських депутатів Авдіївки проживає за межами прифронтового міста і, таким чином, не виконує своїх обов'язків.

Як додав Векуа, з набуттям повноважень з управління містом військово-цивільною адміністрацією очікується "більш жорстке наведення порядку", зокрема, щодо роботи комунальних служб.

Черкасов керував Авдіївкою 13 років, він був одним з небагатьох екс-регіоналів, які залишилися у влади після втечі Януковича.

Раніше екс-депутат від БПП, уродженець Авдіївки Єгор Фірсов заявляв, що "Черкасов відкрито підтримував сепаратистів, збирав мітинги і закликав людей брати участь у референдумі" в 2014 році.

Як відомо, Авдіївка залишається однією з найбільш гарячих точок у зоні АТО, її промзона часто зазнає обстрілів бойовиками.