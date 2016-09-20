ГПУ: Ювеліри у 18 областях створили масштабну схему несплати податків

В результаті спільної спецоперації трьох силових відомств на території 18 областей було викрито схему ухилення від сплати податків орієнтовно на 150 млн грн при виробництві та реалізації ювелірних виробів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

"Вилучено ювелірних виробів на суму 500 млн грн, знайдено 59 печаток фізичних осіб підприємців, які задіяні у злочинній схемі; понад 200 банківських карток ФОП, які використовувалися для отримання готівки; документи "чорної" бухгалтерії, чорнові записи про схеми злочинної діяльності", - написав він.

Українська правда