НАЗК кличе громадськість аналізувати витрачені партіями кошти

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак закликає експертів і громадськість долучитися до перевірки звітів партій від початку їх державного фінансування.

Про це вона сказала 20 вересня під час форуму "Прозорі фінанси партій: шляхи імплементації закону" у Києві, повідомляє НАЗК у Facebook.

"Наразі НАЗК робить усе можливе, щоб стати взірцем прозорості й відкритості в контексті реформи фінансування й звітності політичних партій. Ми готові працювати таким чином, щоб відродити механізм довіри виборців до політичних сил", – заявила Корчак.

"Проте сьогодні йдеться не про звичайний аналіз звітів партійних структур, а про аналіз витрачених даною структурою коштів. До цього процесу ми закликаємо долучитися громадськість та експертне середовище", – додала вона.

Корчак зазначила, що подібні відкриті й відверті дискусії між представниками партій, НАЗК, експертами та громадськими організаціями, консолідують спільні зусилля в напрямку прозорості фінансування політичних партій в нашій країні.

Значення таких зібрань полягає в об’єднанні ресурсів для спільної роботи та визначенні стратегії, спрямованої на запобігання й протидію політичній корупції, сказала вона.

За словами Корчак, НАЗК вже цього тижня прийме рішення щодо виділення з держбюджету першої частини фінансів партіям, які відповідно до вимог законодавства, подали всі необхідні документи.

Невирішеною залишається ситуація стосовно двох політичних сил – "Батьківщини" та "Опозиційного блоку", які документально не підтвердили відмову від фінансування.

Також голова НАЗК акцентувала увагу на існуванні "гендерного питання" стосовно партії "Самопоміч", зазначивши, що гендерна квота, витримана партією на час виборів, наразі не збережена у складі депутатської фракції даної політсили.

Як відомо, 8 жовтня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання і протидії політичній корупції (№2123а), який встановив державне фінансування політичних партій з 1 липня 2016 року.

Олена Рощенко, УП