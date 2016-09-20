ГПУ, порушуючи підслідність, може розвалити справи проти чиновників

Вищий спеціалізований суд України визнав, що через порушення підслідності докази, зібрані слідством, можуть бути визнані в суді недопустимими.

Про це йдеться у роз’ясненні суду, за яким звернувся керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Тобто порушення підслідності (наприклад, якщо справою, яку повинна вести НАБУ, займається ГПУ) може повністю нівелювати доказову базу.

На думку суддів судової палати у кримінальних справах ВССУ, "проведення досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, проведення окремих слідчих дій, заходів забезпечення кримінального провадження, органом, до компетенції якого, згідно із процесуальним законодавством, не віднесено його здійснення, порушує загальні засади законності здійснення кримінального провадження" та "унеможливлює виконання завдань кримінального провадження".

У той же час, у своєму висновку судді звернули увагу на те, що відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, зібрані таким чином докази можуть бути визнані в суді недопустимими.

"Водночас, питання допустимості тих чи інших доказів вирішується під час судового розгляду судом, який здійснює розгляд кримінального провадження" - зазначили у своєму висновку судді ВССУ.

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Як відомо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повернула до прокуратури Києва кримінальну справу щодо заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина, яку та передала в САП 15 липня.

У прес-службі САП пояснили, що докази по цій справі, зібрані прокуратурою Києва без участі НАБУ і САП, є неприпустимі.

Українська правда