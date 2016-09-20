Німеччина не визнає вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму

Уряд ФРН не визнає вибори до Державної Думи Російської Федерації, які відбулися 18 вересня на території окупованого РФ Криму.

Про це заявив посол ФРН в Україні Ернст Райхель, повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні.

"Разом з нашими партнерами по ЄС Федеральний уряд Німеччини не визнає незаконну з точки зору міжнародного права анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, а отже не визнає і проведення Росією виборів у Криму. З цієї причини Федеральний уряд не відряджав спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ до Криму. Спільно з нашими партнерами по ЄС Федеральний уряд без обмежень виступає за територіальну цілісність і суверенітет України", – повідомив Райхель.

Раніше повідомлялося, що Польща не визнає виборів до Держдуми Росії в анексованому Криму.

Нагадаємо, з подібною заявою виступив і Європеський Союз, який заявив про невизнання виборів до Держдуми Росії в анексованому Криму.

Відзначимо, ПАРЄ теж не визнає російських виборів у Криму.

Як відомом, Міністерство закордонних справ України оголосило рішення про невизнання повноважень більшості депутатів Державної думи РФ, обраних 18 вересня.

В МЗС пояснили, що в результаті проведення таких виборів легітимність втратили не лише 4 "депутати Держдуми", обрані в Криму за мажоритарною системою, але також всі депутати, обрані за партійним списками.

Європейська правда