Німеччина не визнає вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму

00
0
Вівторок, 20 вересня 2016, 16:14

Уряд ФРН не визнає вибори до Державної Думи Російської Федерації, які відбулися 18 вересня на території окупованого РФ Криму.

Про це заявив посол ФРН в Україні Ернст Райхель, повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні.

"Разом з нашими партнерами по ЄС Федеральний уряд Німеччини не визнає незаконну з точки зору міжнародного права анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, а отже не визнає і проведення Росією виборів у Криму. З цієї причини Федеральний уряд не відряджав спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ до Криму. Спільно з нашими партнерами по ЄС Федеральний уряд без обмежень виступає за територіальну цілісність і суверенітет України", – повідомив Райхель.

Раніше повідомлялося, що Польща не визнає виборів до Держдуми Росії в анексованому Криму.

Нагадаємо, з подібною заявою виступив і Європеський Союз, який заявив про невизнання  виборів до Держдуми Росії в анексованому Криму.

Відзначимо, ПАРЄ теж не визнає російських виборів у Криму.

Як відомом, Міністерство закордонних справ України оголосило рішення про невизнання повноважень більшості депутатів Державної думи РФ, обраних 18 вересня.

В МЗС пояснили, що в результаті проведення таких виборів легітимність втратили не лише 4 "депутати Держдуми", обрані в Криму за мажоритарною системою, але також всі депутати, обрані за партійним списками.

Європейська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
20 осіб загинули в Сирії під час атаки на гумконвой - Червоний Хрест
Поранений товариш Жиліна також розшукується в Україні
Компанію Коломойського зобов'язали повернути "Укрнафті" 650 мільйонів
Запорізька облрада визнала Росію агресором
Усі новини
Інститут книги

Ґжеґож Ґауден: «Треба показати, що українська література не виникла 5 років тому»

Бестселлер

Фрагмент зі "Школи майбутнього" Кена Робінсона