З Києва до Ізмаїла запустили прямий поїзд

У п’ятницю, 23 вересня, в перший рейс відправиться новий поїзд № 243 Київ – Ізмаїл.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Новий поїзд курсуватиме щоденно. Відправлення зі станції Київ-Пасажирський буде о 17:06, прибуття до Ізмаїлу відбудеться наступного дня о 09:50.

Поїзд зупинятиметься на станціях Фастів, Козятин, Вінниця, Жмеринка, Вапнярка, Крижопіль, Рудниця, Кодима, Слобідка, Котовськ, Роздільна, Одеса, Барабой, Білгород-Дністровський, Сарата, Арциз, Дзинілор.

Загальна тривалість подорожі з Києва до Ізмаїла становить 16 годин 44 хвилин.

Зворотно поїзд № 244 відправлятиметься з Ізмаїлу о 17:06 та прибуватиме до Київ-Пасажирський ст. наступного дня о 09:54. На маршруті прямування поїзд матиме аналогічні зупинки. Загальна тривалість подорожі з Ізмаїла до Києва становить 16 год. 48 хв.

"Станом на 20 вересня на перший рейс реалізовано вже понад 75% місць, що є високим показником і вказує на те, що до відправлення всі місця будуть реалізовані", – заявили в "Укрзалізниці".

Українська правда