Україна не визнає жоден документ Держдуми – Ар'єв

Після прийняття Верховною Радою заяви про визнання нелегітимними виборів до Держдуми РФ і її новообраного скликання через голосування в тимчасово окупованому Криму будь-який прийнятий російським парламентом документ не буде визнаватися і сприйматися українською стороною.

Про це заявив народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз підходимо до моменту, коли будь-яке власне законодавство Російської Федерації з теоретичної точки зору не визнаватиметься жодним чином на території України, і не сприйматиметься в Україні", - сказав він.

Ар'єв зазначив, що питання невизнання законодавства РФ після такого рішення Верховної Ради – це більше питання для юристів-міжнародників, коли будуть виникати якісь суперечки з Росією у міжнародних судах.

"Будь-які закони або підзаконні акти, створені російською Держдумою, будуть вважатися нелегітимними для прийняття українською стороною в міжнародних відносинах", - підкреслив депутат.

Він також вважає, що МЗС України має діяти згідно з прийнятим Верховною Радою рішенням.

У вівторок Верховна Рада затвердила постанову про невизнання легітимності виборів в анексованому Криму і всього складу Держдуми РФ сьомого скликання.