Україна не визнає жоден документ Держдуми – Ар'єв

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Вівторок, 20 вересня 2016, 17:12

Після прийняття Верховною Радою заяви про визнання нелегітимними виборів до Держдуми РФ і її новообраного скликання через голосування в тимчасово окупованому Криму будь-який прийнятий російським парламентом документ не буде визнаватися і сприйматися українською стороною.

Про це заявив народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз підходимо до моменту, коли будь-яке власне законодавство Російської Федерації з теоретичної точки зору не визнаватиметься жодним чином на території України, і не сприйматиметься в Україні", - сказав він.

Ар'єв зазначив, що питання невизнання законодавства РФ після такого рішення Верховної Ради – це більше питання для юристів-міжнародників, коли будуть виникати якісь суперечки з Росією у міжнародних судах.

"Будь-які закони або підзаконні акти, створені російською Держдумою, будуть вважатися нелегітимними для прийняття українською стороною в міжнародних відносинах", - підкреслив депутат.

Він також вважає, що МЗС України має діяти згідно з прийнятим Верховною Радою рішенням.

У вівторок Верховна Рада затвердила постанову про невизнання легітимності виборів в анексованому Криму і всього складу Держдуми РФ сьомого скликання.

Теми: Держдума
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Коментарі — 3
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.09.2016 18:14
Феофан Феофанов:
а пройдут выборы президента, тоже не будете признавать и встречаться с вновь избранным ???? ну вы и д..., мля!!!!
Почему же, будем: как конвой его приведет, так сразу и встретимся, и даже последнее слово перед телекамерами произнести разрешим.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.09.2016 18:11
Як не дивно, голосування в Криму має для України також і позитивний результат. Воно показало дійсну кількість прихильників на півострові "русского мира" і перебування в складі РФ.
Ці "вибори" були знакові для мешканців Криму, адже "ощасливлені" (за версією Путіна) "новоспечені російські громадяни" отримали можливість вперше долучитися до участі в управлінні "Великою Росією". Тому результати голосування в Криму треба підходити як до непересічної події, застосовуючи критерії, відмінні від тих, що застосовуються до території РФ. Зазвичай, подібне є значним психологічним чинником піднесення і згуртування спільноти, втіленням довгоочікуваних сподівань.
Як же змобілізувався електорат? І що ж отримано в результаті, ?
ЯВКУ 40-42% в Севастополі і по Криму в цілому!!!
Ось вона реальна підтримка анексії, а не ті відсотки, що були "намальовані" окупантами навесні 2014 р.!
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IP: 213.221.45.---Феофан Феофанов20.09.2016 17:53
а пройдут выборы президента, тоже не будете признавать и встречаться с вновь избранным ???? ну вы и д..., мля!!!!
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