Україна не визнає жоден документ Держдуми – Ар'єв
Після прийняття Верховною Радою заяви про визнання нелегітимними виборів до Держдуми РФ і її новообраного скликання через голосування в тимчасово окупованому Криму будь-який прийнятий російським парламентом документ не буде визнаватися і сприйматися українською стороною.
Про це заявив народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми зараз підходимо до моменту, коли будь-яке власне законодавство Російської Федерації з теоретичної точки зору не визнаватиметься жодним чином на території України, і не сприйматиметься в Україні", - сказав він.
Ар'єв зазначив, що питання невизнання законодавства РФ після такого рішення Верховної Ради – це більше питання для юристів-міжнародників, коли будуть виникати якісь суперечки з Росією у міжнародних судах.
"Будь-які закони або підзаконні акти, створені російською Держдумою, будуть вважатися нелегітимними для прийняття українською стороною в міжнародних відносинах", - підкреслив депутат.
Він також вважає, що МЗС України має діяти згідно з прийнятим Верховною Радою рішенням.
У вівторок Верховна Рада затвердила постанову про невизнання легітимності виборів в анексованому Криму і всього складу Держдуми РФ сьомого скликання.
а пройдут выборы президента, тоже не будете признавать и встречаться с вновь избранным ???? ну вы и д..., мля!!!!
Ці "вибори" були знакові для мешканців Криму, адже "ощасливлені" (за версією Путіна) "новоспечені російські громадяни" отримали можливість вперше долучитися до участі в управлінні "Великою Росією". Тому результати голосування в Криму треба підходити як до непересічної події, застосовуючи критерії, відмінні від тих, що застосовуються до території РФ. Зазвичай, подібне є значним психологічним чинником піднесення і згуртування спільноти, втіленням довгоочікуваних сподівань.
Як же змобілізувався електорат? І що ж отримано в результаті, ?
ЯВКУ 40-42% в Севастополі і по Криму в цілому!!!
Ось вона реальна підтримка анексії, а не ті відсотки, що були "намальовані" окупантами навесні 2014 р.!