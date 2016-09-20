Під Києвом вбили директора великої компанії

20 вересня у селі Крушинка Київської області застрелили директора фірми CAPAROL в Україні.

Це "Українській правді" підтвердив речник поліції Київщини Микола Жукович.

"Зараз ми з'ясовуємо всі обставини, в наслідок чого він загинув, в наслідок чого настала смерть. Тому що пишуть, що начебто розстріляли з автомата Калашникова. В нас такої інформації немає. Ми її не підтверджуємо", - сказав він.

"Ми говоримо про те, що є тіло чоловіка, а внаслідок чого настала смерть в нас іще експерти не дали заключення. Про те що чоловік поранений дані є. В нього є поранення вогнепальні", - сказав він.

Фото: shitimech

Жукович додав, що для висунення версій щодо смерті, треба знайти тих, хто завдав поранення.

Фото: shitimech

"Тоді ми зможемо говорити, в наслідок чого воно відбулося, чи це був конфлікт, чи бізнес, чи непорозуміння із сусідами", - сказав він.

Жукович розповів, що загиблий чоловік мешкав у цьому селі і був громадянином України.

Як пише УНІАН з посиланням на свої джерела, убитий у Васильківському районі, - Павло Зможний 1974 року народження. Таке ж ім'я і в директора підприємства.

Українська правда