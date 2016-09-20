Під Києвом вбили директора великої компанії

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Вівторок, 20 вересня 2016, 17:22
Павло ЗМОЖНИЙ
trademaster.ua

20 вересня у селі Крушинка Київської області застрелили директора фірми CAPAROL в Україні.

Це "Українській правді" підтвердив речник поліції Київщини Микола Жукович.

"Зараз ми з'ясовуємо всі обставини, в наслідок чого він загинув, в наслідок чого настала смерть. Тому що пишуть, що начебто розстріляли з автомата Калашникова. В нас такої інформації немає. Ми її не підтверджуємо", - сказав він.

"Ми говоримо про те, що є тіло чоловіка, а внаслідок чого настала смерть в нас іще експерти не дали заключення. Про те що чоловік поранений дані є. В нього є поранення вогнепальні", - сказав він.

 
Фото: shitimech

Жукович додав, що для висунення версій щодо смерті, треба знайти тих, хто завдав поранення.  

 
Фото: shitimech

"Тоді ми зможемо говорити, в наслідок чого воно відбулося, чи це був конфлікт, чи бізнес, чи непорозуміння із сусідами", - сказав він.

Жукович розповів, що загиблий чоловік мешкав у цьому селі і був громадянином України.

Як пише УНІАН з посиланням на свої джерела, убитий у Васильківському районі, - Павло Зможний 1974 року народження. Таке ж ім'я і в директора підприємства. 

Українська правда

Теми: кримінал Київська область поліція
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IP: 195.78.69.---Naim20.09.2016 18:10
И это называется европейским правовым государством и кто-то еще говорит об инвесторах и бизнесе в Украине? После этого все ментовское руководство должно уйти в отставку!
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