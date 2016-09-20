"Демальянс" обіцяє на з'їзді дати оцінку "люксовому" житлу Лещенка

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Вівторок, 20 вересня 2016, 17:54

Партія "Демальянс", членом якої є нардеп Сергій Лещенко, на окремому з'їзді дасть йому політичну оцінку.

Про це йдеться у заяві партії, розповсюдженій у вівторок.

Вказується, що останнім часом з боку корупціонерів "відбувається знищення і знецінення самої ідеї існування в країні політичної альтернативи".

"Об’єктами дискредитації ледь не щоденно стають громадські діячі, лідери нових політичних рухів, авторитетні в суспільстві особи. Зовсім нещодавно жертвами її були В. Касько, Д. Сакварелідзе, В. Шабунін. Таку ж дискредитаційну кампанію було побудовано і навколо політичної помилки Сергія Лещенка, члена Правління партії "ДемАльянс", - сказано у повідомленні.

"Член Правління ДемАльянсу Сергій Лещенко, придбавши "люксове" дороговартісне житло за позичені у друзів і знайомих кошти, допустив помилку, яку потрібно виправляти. Політичну оцінку діям Сергія Лещенка вже дає суспільство, дасть її і Політична рада і черговий з’їзд партії, які відбудуться найближчим часом", - заявляє партія.

Як відомо, НАЗК розпочала перевірку матеріалів НАБУ щодо квартири депутата Сергія Лещенка.

Раніше голова НАБУ Артем Ситник заявив, що адмінпорушення є компетенцією не НАБУ, а НАЗК. Також він додав, що Лещенкові загрожує лише штраф.

Українська правда

Теми: Лещенко скандал
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