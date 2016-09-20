За невизнання Держдуми РФ не голосували 56 "демократичних" депутатів

00
1
Вівторок, 20 вересня 2016, 18:27

56 представників фракцій Верховної Ради, які називають себе демократичними, не голосували за заяву про невизнання нового складу Держдуми РФ через проведення Росією виборів у Криму.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради. Деякі з цих депутатів позначені як відсутні.

У "Блоці Петра Порошенка" не голосували 37 депутатів зі 143. З них 18 позначені як відсутні.

Зокрема, відсутніми були Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, а депутат Ніна Южаніна була присутня, але не голосувала.

У "Народному фронті" не голосували сім депутатів з 81. З них шестеро позначені як відсутні, один – Павло Унгурян – утримався.

У "Самопомочі" не голосували троє з 26 депутатів, всі вони позначені як відсутні, зокрема – Олена Сотник та Ірина Сисоєнко.

У "Батьківщині" не голосували шестеро, всі вони позначені як відсутні. Зокрема, не було Юлії Тимошенко, Григорія Немирі, Сергія Власенка, Бориса Тарасюка та Надії Савченко.

При цьому зранку Тимошенко була в Раді і мала виступ. "Українська правда" звернулася до прес-секретаря Тимошенко Марини Сороки з проханням розповісти, де була депутат. Наразі УП очікує відповіді.

У Радикальній партії відсутніми були троє депутатів – Андрій Лозовий, Юрій Чижмарь та Артем Вітко, якого вважають перебіжчиком в БПП.

У групі "Відродження" за це рішення проголосував лише один депутат (Артем Ільюк), у "Волі народу" – четверо, в "Опозиційному блоці" – ніхто.

Серед позафракційних за це рішення не голосували рівно половина – 23 з 46, зокрема – брати Віктор та Павло Балоги, Андрій Білецький, Вікторія Пташник, В'ячеслав Константіновський, Юрій Левченко, Сергій Тарута та інші.

Українська правда

Теми: Верховна Рада Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Рада відмовилася посилити повноваження спецслужб в ІТ-сфері 20 вересня 2016, 13:41
Рада постановила, що не визнає нову Держдуму РФ 20 вересня 2016, 13:39
Активісти "Чесно" піймали "гальорку" БПП на кнопкодавстві 20 вересня 2016, 13:09
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.54.208.---Kostantyn_20.09.2016 20:01
???????
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Луценко відсторонив трьох співробітників на час розслідування конфлікту з НАБУ
Україна не визнає жоден документ Держдуми – Ар'єв
Прокуратура Криму порушила справу через вибори в Держдуму
20 осіб загинули в Сирії під час атаки на гумконвой - Червоний Хрест
Усі новини
5 хитрощів

Як переконувати та схиляти людей на свій бік

"То є Львів"

6 найкращих кліпів, знятих у місті