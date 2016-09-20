За невизнання Держдуми РФ не голосували 56 "демократичних" депутатів

56 представників фракцій Верховної Ради, які називають себе демократичними, не голосували за заяву про невизнання нового складу Держдуми РФ через проведення Росією виборів у Криму.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради. Деякі з цих депутатів позначені як відсутні.

У "Блоці Петра Порошенка" не голосували 37 депутатів зі 143. З них 18 позначені як відсутні.

Зокрема, відсутніми були Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, а депутат Ніна Южаніна була присутня, але не голосувала.

У "Народному фронті" не голосували сім депутатів з 81. З них шестеро позначені як відсутні, один – Павло Унгурян – утримався.

У "Самопомочі" не голосували троє з 26 депутатів, всі вони позначені як відсутні, зокрема – Олена Сотник та Ірина Сисоєнко.

У "Батьківщині" не голосували шестеро, всі вони позначені як відсутні. Зокрема, не було Юлії Тимошенко, Григорія Немирі, Сергія Власенка, Бориса Тарасюка та Надії Савченко.

При цьому зранку Тимошенко була в Раді і мала виступ. "Українська правда" звернулася до прес-секретаря Тимошенко Марини Сороки з проханням розповісти, де була депутат. Наразі УП очікує відповіді.

У Радикальній партії відсутніми були троє депутатів – Андрій Лозовий, Юрій Чижмарь та Артем Вітко, якого вважають перебіжчиком в БПП.

У групі "Відродження" за це рішення проголосував лише один депутат (Артем Ільюк), у "Волі народу" – четверо, в "Опозиційному блоці" – ніхто.

Серед позафракційних за це рішення не голосували рівно половина – 23 з 46, зокрема – брати Віктор та Павло Балоги, Андрій Білецький, Вікторія Пташник, В'ячеслав Константіновський, Юрій Левченко, Сергій Тарута та інші.

Українська правда