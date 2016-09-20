Вслід за автомобілем суд арештував паркомісце Каська

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Вівторок, 20 вересня 2016, 19:07

Суд вслід за автомобілем арештував паркомісце екс-заступника Генпрокурора Віталія Каська на вимогу прокуратури.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

"Сьогодні дізнався, що в мене заарештоване паркомісце. В принципі, все логічно - навіщо воно потрібне, коли автомобіль теж під арештом?", - написав він.

"До речі, те паркомісце було придбано мною через два місяці після влаштування до ГПУ - у липні 2014 року і чомусь також внесене у декларацію. Вибирав я його ще раніше, але це звичайно нікому не цікаво, бо згідно з логікою слідства та деяких нардепів з бурхливою уявою, за паркінг та автомобіль я і продав Батьківщину, після чого відразу почав "кришувати" Курченко, Арбузова та інших іванющенків", - написав Касько.

Він зазначив, що "фанати з прокуратури" "відчайдушно намагаються підвищити рейтинг свого шефа".

Як відомо, 13 вересня Касько повідомив, що суд арештував його автомобіль.

В кінці травня суд арештував квартиру Каська і заборонив йому там жити.

В кінці березня тодішній генпрокурор Віктор Шокін домігся в суді арешту 3-кімнатної квартири свого колишнього заступника.

Проти Каська розслідується справа за підозрою про незаконне отримання службових квартир від держави. Детальніше про неї можна прочитати в матеріалі "Української правди".

Українська правда

Теми: Касько суд
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