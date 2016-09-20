У Києві чоловіки у формі з написом "СБУ" викрали сумку з мільйонами

Четверо невідомих у формі із написами "СБУ" відібрали у чоловіка сумку із грошима у Києві.

Про це повідомила прес-секретар Нацполіції Києва Оксана Блищик.

"У Шевченківському районі четверо чоловіків у чорній формі з написами "СБУ", погрожуючи автоматами, відібрали у потерпілого сумку, в якій було більше двох мільйонів гривень. У відповідь потерпілий застосував пристрій для відстрілу гумових куль", - написала вона на Facebook.

За словами Блищик, нападники з місця події втекли автомобілем, який правоохоронці відшукали неподалік від місця вчинення злочину.

Інформації про постраждалих внаслідок інциденту немає.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Українська правда