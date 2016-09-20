Аваков теж просить Раду внести зміни в "закон Савченко"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив народних депутатів внести зміни в "закон Савченко".
Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.
Міністр аргументував це тим, що введений в дію закон призвів до масового виходу з в'язниць людей, які вчинили тяжкі злочини.
За словами Авакова, з 8 200 тих, хто був звільнений, 785 вже викриті у скоєнні злочинів, з яких 22 - умисне вбивство, 18 - завдавання тяжких тілесних ушкоджень, 10 - згвалтування, 405 - крадіжки, 131 - грабежі, 66 - збройні розбої, 39 - шахрайство, 20 - хуліганство та інші злочини.
"І це тільки викриті, ті, кого вдалося затримати. А, виходячи з поточної статистики розкриття злочинів, на жаль, мінімум стільки ж залишаються за кадром нашої уваги", - заявив він.
"Переді мною товтезне досьє з переліком злочинів останнього місяця з описом злочинів і затриманих за "законом Савченко". Фотографії, жахливі знімки смерті. Як мені переконати парламентаріїв у необхідності негайно врегулювати ситуацію, що виникла!?", - додав міністр.
Аваков запевнив, що виступає за гуманізм, але "проти потурання рецидивістам".
"Ми не можемо собі дозволити в поточній ситуації бути ліберальними до тих, хто вчиняє тяжкі злочини людям. Це підриває основи безпеки в суспільстві й провокує зростання злочинності. Звертаюся до парламентаріїв, і прошу, і вимагаю - як хочете, але треба негайно втрутитися і змінити дію цього закону!" - заявив глава МВС.
Як відомо, перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян нещодавно заявив, що 34 тисячі ув'язнених підлягають звільненню у 2016 році, відповідно до закону "Про вдосконалення порядку зарахування судом попереднього ув'язнення в строк покарання", більше відомого як "закон Савченко".
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже виступив за скасування чи зміну "закону Савченко".
"Закон Савченко" президент Порошенко затвердив 23 грудня 2015 року.
Він, зокрема, передбачає зарахування одного дня попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.
Українська правда
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.