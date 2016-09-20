Аваков теж просить Раду внести зміни в "закон Савченко"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив народних депутатів внести зміни в "закон Савченко".

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Міністр аргументував це тим, що введений в дію закон призвів до масового виходу з в'язниць людей, які вчинили тяжкі злочини.

За словами Авакова, з 8 200 тих, хто був звільнений, 785 вже викриті у скоєнні злочинів, з яких 22 - умисне вбивство, 18 - завдавання тяжких тілесних ушкоджень, 10 - згвалтування, 405 - крадіжки, 131 - грабежі, 66 - збройні розбої, 39 - шахрайство, 20 - хуліганство та інші злочини.

"І це тільки викриті, ті, кого вдалося затримати. А, виходячи з поточної статистики розкриття злочинів, на жаль, мінімум стільки ж залишаються за кадром нашої уваги", - заявив він.

"Переді мною товтезне досьє з переліком злочинів останнього місяця з описом злочинів і затриманих за "законом Савченко". Фотографії, жахливі знімки смерті. Як мені переконати парламентаріїв у необхідності негайно врегулювати ситуацію, що виникла!?", - додав міністр.

Аваков запевнив, що виступає за гуманізм, але "проти потурання рецидивістам".

"Ми не можемо собі дозволити в поточній ситуації бути ліберальними до тих, хто вчиняє тяжкі злочини людям. Це підриває основи безпеки в суспільстві й провокує зростання злочинності. Звертаюся до парламентаріїв, і прошу, і вимагаю - як хочете, але треба негайно втрутитися і змінити дію цього закону!" - заявив глава МВС.

Як відомо, перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян нещодавно заявив, що 34 тисячі ув'язнених підлягають звільненню у 2016 році, відповідно до закону "Про вдосконалення порядку зарахування судом попереднього ув'язнення в строк покарання", більше відомого як "закон Савченко".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже виступив за скасування чи зміну "закону Савченко".

"Закон Савченко" президент Порошенко затвердив 23 грудня 2015 року.

Він, зокрема, передбачає зарахування одного дня попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Українська правда