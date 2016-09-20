Канада не захотіла скасовувати візи українцям

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Вівторок, 20 вересня 2016, 23:13

Україна поки не відповідає критеріям, які Канада висуває до країн, що претендують на безвізовий режим.

Про це заявив міністр імміграції, громадянства та біженців Канади Джон Маккалум, відповідаючи на петицію щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до Канади.

"Наразі Україна не досягла критеріїв, які Канада використовує для оцінки придатності для звільнення від віз. Як наслідок, міністерство не планує найближчим часом переглядати візові вимоги для України", - заявив Маккалум.

За його словами, візова політика Канади "базується на фактах і жодним чином не пов’язана із політичними чи торговельними угодами".

При цьому він наголосив, що Канада регулярно відслідковує різноманітні показники усіх країн, оцінюючи можливість зміни їх візового статусу.

Як відомо, приватну електронну петицію з проханням скасувати візи для короткострокових (до 90 днів) поїздок громадян України до Канади подав до федерального парламенту канадієць українського походження Микола Кравець.

За відведений час вона зібрала майже уп’ятеро більше підписів, ніж мінімально необхідно для винесення на розгляд, а також отримала підтримку від 120 депутатів та сенаторів федерального парламенту, які представляють усі чотири основні політичні партії, включно із лідером офіційної опозиції Роною Амброз.

Слід відзначити також, що під час передвиборної кампанії Ліберальна партія, яка має більшість у нинішньому скликанні канадського парламенту, у випадку перемоги обіцяла "працювати над досягненням цієї мети" - скасуванням короткострокових віз для українців. Це питання навіть мало бути винесено на розгляд партійного з’їзду, втім не дійшло до остаточної сесії.

Укрінформ

Теми: Канада візи
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Коментарі — 4
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IP: 37.52.198.---sergrus21.09.2016 00:04
Есть мнение, что Канада, США, равно как и страны ЕС "не досягли критеріїв, які Украина використовує для оцінки придатності для звільнення від віз". Возобновление визового режима с этими "друзьями" и "братьями", в ответ на вот такое решение, было бы логичным и правильным. Но мы как всегда подставим вторую щеку.
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IP: 216.2.193.---Ander_20.09.2016 23:24
Papua New Guinea - серед країн з безвізовим режимом з Канадою...
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IP: 158.130.0.---Alex77720.09.2016 23:21
1/
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
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IP: 158.130.0.---Alex77720.09.2016 23:19
2/
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.
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