Канада не захотіла скасовувати візи українцям

Україна поки не відповідає критеріям, які Канада висуває до країн, що претендують на безвізовий режим.

Про це заявив міністр імміграції, громадянства та біженців Канади Джон Маккалум, відповідаючи на петицію щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до Канади.

"Наразі Україна не досягла критеріїв, які Канада використовує для оцінки придатності для звільнення від віз. Як наслідок, міністерство не планує найближчим часом переглядати візові вимоги для України", - заявив Маккалум.

За його словами, візова політика Канади "базується на фактах і жодним чином не пов’язана із політичними чи торговельними угодами".

При цьому він наголосив, що Канада регулярно відслідковує різноманітні показники усіх країн, оцінюючи можливість зміни їх візового статусу.

Як відомо, приватну електронну петицію з проханням скасувати візи для короткострокових (до 90 днів) поїздок громадян України до Канади подав до федерального парламенту канадієць українського походження Микола Кравець.

За відведений час вона зібрала майже уп’ятеро більше підписів, ніж мінімально необхідно для винесення на розгляд, а також отримала підтримку від 120 депутатів та сенаторів федерального парламенту, які представляють усі чотири основні політичні партії, включно із лідером офіційної опозиції Роною Амброз.

Слід відзначити також, що під час передвиборної кампанії Ліберальна партія, яка має більшість у нинішньому скликанні канадського парламенту, у випадку перемоги обіцяла "працювати над досягненням цієї мети" - скасуванням короткострокових віз для українців. Це питання навіть мало бути винесено на розгляд партійного з’їзду, втім не дійшло до остаточної сесії.

Укрінформ