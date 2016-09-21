Євросоюз прийняв від Боснії і Герцеговини заявку на членство

Європейський Союз прийняв заявку Боснії і Герцеговини на членство.

Про це пише DW.com.

Рада Європейського Союзу у вівторок, 20 вересня, у своєму висновку щодо заявки Боснії і Герцеговини на членство в ЄС підтвердила, що "майбутнє Західних Балкан у Європейському Союзі".

У документі Рада ЄС наголошує, що прогрес кожної держави на шляху до ЄС залежить від її індивідуальних зусиль, спрямованих на те, щоб відповідати критеріям для вступу, а також дотримуватись процесу стабілізації та асоціації, який проходять країни, що висловили бажання приєднатися до ЄС.

Європейська Комісія тепер визначить, чи відповідає Боснія і Герцеговина критеріям, щоб отримати статус держави-кандидата на членство, цей процес займе близько року.

ЄК також визначить, яким критеріям країні слід буде відповідати, щоб набути повноцінного членства, що, як очікується, буде складним процесом для Сараєва. ЄК, зокрема, оцінить економіку країни, дотримання у ній прав людини і принципів верховенства права, а також інших зобов'язань, які беруть на себе країни-члени.

Прем'єр-міністр Боснії і Герцеговини Деніс Звіздіч у вівторок, 20 вересня, заявив, що прийняття Євросоюзом заявки його країни стало "історичним моментом для європейського шляху і європейського майбутнього" Боснії і Герцеговини.

"Це справді одна з найкращих новин для Боснії і Герцеговини, особливо для молодих людей", - зазначив він.

Нагадаємо, у лютому 2016 року Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС, проте спочатку Сербська автономія у складі країни відмовилась виконувати основні умови Брюсселя. Внаслідок тиску з боку ЄС у липні 2016 року Сербська автономія погодилась на умови ЄС, що дозволило Раді міністрів закордонних справ ЄС розглянути заявку Боснії і Герцеговини у вівторок, 20 вересня.

Боснія і Герцеговина підписала договір про більш тісні стосунки з ЄС – Угоду про стабілізацію та асоціацію – в 2008 році.

Однак угода не була ратифікована до червня 2015 року, доки Німеччина і Британія не виступили з новою ініціативою заохочення економічного розвитку країни.

На шляху вступу до ЄС Боснія та Герцеговина відстає від сусідніх балканських країн.