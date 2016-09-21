Обама в ООН: Росія силою намагається повернути втрачену славу

Агресивні дії Росії на світовій арені мають на меті повернути країні втрачену велич, хоча ера імперій давно вже минула.

Про це заявив президент США під час виступу на Генасамблеї ООН, повідомляє DW.com.

Росія застосовує силу на світовій арені, зокрема, в Україні і Сирії, щоб спробувати таким чином повернути собі колишню велич, заявив президент США.

"У світі, де ера імперій залишилась позаду, Росія намагається повернути собі втрачену славу, використовуючи для цього силу", - сказав він.

Президент США також відкинув припущення про існування певного впливу ззовні, який начебто підштовхнув зміну влади в Україні в 2014 році.

"Жителі України не виходили на вулиці через якусь змову або вплив ззовні. Вони вийшли на вулиці, тому що керівництво країни було продажним", - цитує Обаму "Інтерфакс".

Також президент США наголосив на необхідності пошуку дипломатичного вирішення конфлікту у Сирії, який би включав перехідний політичний період для країни, а також доставку гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.