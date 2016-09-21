Лукашенко звинуватив Росію у тиску на Білорусь

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Середа, 21 вересня 2016, 03:18

Президент Білорусі звинувачує Росію в порушеннях домовленостей в рамках інтеграційних проектів і тиску на Мінськ шляхом скорочення поставок нафти.

Про це пише DW.com.

Олександр Лукашенко на зустрічі з держсекретарем Союзної держави Григорієм Рапотою висловив незадоволеність зниженням поставок російської нафти через суперечки Мінська і Москви за ціну на газ.

Президент Білорусі повідомив, що доручив уряду оптимізувати участь країни в інтеграційних проектах.

"Ми теліпаємося (інакше не скажеш) і кілька місяців не можемо домовитися щодо ціни на газ. У зв'язку з цим Росія знизила поставки нафти в Білорусь", - цитує Лукашенка прес-служба президента Білорусі.

За словами глави держави, при поставках в Росію блокуються також деякі білоруські товари, особливо продукти харчування.

"Далі так тривати не може. Порушується все, про що домовилися. Те, що я сказав, не означає, що ми будемо згортати інтеграційні проекти, але свою участь в цих проектах ми будемо оптимізувати", - зауважив Лукашенко, додавши, що вже дав таке розпорядження уряду і адміністрації президента.

Газова суперечка між Білоруссю і Росією триває з початку 2016 року. Мінськ наполягає на зміні формули розрахунку ціни на газ, зниженні вартості зі 132 до 73 доларів за тисячу кубометрів і з січня 2016 року недоплачує за російські поставки.

Теми: Лукашенко Білорусь Росія
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