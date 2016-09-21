В РФ назвали імена "депутатів", обраних на нелегітимних виборах в Криму

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Середа, 21 вересня 2016, 03:50

Стали відомі особи, які отримають мандати депутатів Держдуми РФ за результатами незаконних "виборів" в Криму.

Про це повідомляє Укрінформ.

Підконтрольний Росії керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов відмовився від свого мандата в Держдуму РФ по загальнофедеральному списку, сказавши, що "має намір зосередитися на вирішенні проблем півострова на посаді глави виконавчої влади".

За списком "Єдиної Росії", який очолював Аксьонов, "депутатами Держдуми від Криму" стануть "віце-прем'єри Криму" Михайло Шеремет та Руслан Бальбек, "прокурор Криму" Наталія Поклонська.

Ще чотири особи "обрані" по одномандатних округах: Козенко Андрій Дмитрович, 1981 р., Бахарєв Костянтин Михайлович, 1972 р. н., Савченко Світлана Борисівна, 1965 р. н., Бєлік Дмитро Анатолійович, 1969 р.н. Всі вони також представляють партію "Єдина Росія".

Як відомо, 18 вересня в Росії пройшли вибори у Держдуму.

Народні депутати фракції "Народний фронт" закликали Верховну Раду підтримати заяву про нелегітимність Держдуми РФ і відповідне звернення до міжнародних партнерів.

У свою чергу євродепутати закликали не визнавати вибори в Держдуму РФ, які пройшли на території окупованого Росією Криму.

Україна передасть усім своїм міжнародним партнерам перелік осіб, причетних до організації так званих виборів у Криму, для включення їх у санкційні списки.

20 вересня Верховна Рада затвердила постанову про невизнання легітимності виборів у анексованому Криму і усього складу Держдуми РФ сьомого скликання.

Теми: Крим окупація Росія
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