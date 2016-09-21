Порошенко на полях ГА ООН зустрівся з низкою світових лідерів

Президент Петро Порошенко провів офіційні зустрічі із лідерами США, Туреччини, Латвії, Хорватії, Аргентини, Нової Зеландії, та Японії у рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Так, під час зустрічі президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом глави двох держав обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих у ході п’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, зокрема у сфері лібералізації торгівлі.

Президент України також запросив турецькі компанії взяти участь у приватизації українських підприємств.

Співрозмовники домовилися про проведення найближчим часом українсько-турецької робочої групи з питань енергетики.

Ердоган наголосив, що Туреччина й надалі надаватиме Україні підтримку у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави як у двосторонньому, так і багатосторонньому вимірах.

Він також підкреслив, що відновлення діалогу з Росією не вплине на позицію Туреччини щодо невизнання анексії Криму і засудження порушення прав кримських татар.

Із японським прем'єром Сіндзо Абе Порошенко обговорив залучення фірм та інвесторів з Японії у сферах енергетичної безпеки, інфраструктури та екології.

"Петро Порошенко подякував Главі японського Уряду за незмінну позицію Японії щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, у тому числі в рамках головування країни у "Великій сімці", - йдеться у повідомленні прес-служби президента.

Також під час першої за 16 років зустрічі лідери України та Аргентини обговорювали співробітництво у енергетичній сфері, ракето-космічній та авіабудівній галузі й сільському господарстві.

Президент Аргентини Маурісіо Макрі повідомив про урочисте відзначення у 2017 році 120-ї річниці перших українських поселень у його країні.

За підсумками зустрічі із віце-президентом США Джозефом Байденом президент Порошенко повідомив про домовленість щодо надання 1 млрд доларів кредитних гаранатій для України.