У вбивстві Жиліна з'явився вугільний слід

За версією Слідчого комітету Росії Жилін став жертвою конкурентної боротьби за розподіл грошових потоків, отриманих від продажу донбаського вугілля як в Україні, так і в Росії.

Про це пише газета "Комерсант".

На даний момент слідчі вважають, що злочин пов'язаний з бізнесом лідера "Оплоту".

"Слідством відпрацьовується ряд версій скоєного злочину. Пріоритетною є комерційна діяльність", - відзначили в СКР, категорично відмовившись доповнювати або конкретизувати цю інформацію.

За даними джерел газети, це припущення базується відразу на декількох доказах. За місцем проживання Жиліна було знайдено відразу декілька розписок, які свідчать, що останнім часом він охоче давав у борг великі суми грошей. Наприклад, одна з виданих ним позик склала близько півмільйона доларів.

Однак особливо цінними для розслідування стали слова важко пораненого в горло Андрія Козара, сказані ним ще до того, як його відвезла швидка. Поліцейським, що підбігли швидше лікарів, він буквально прохрипів, що "зустріч стосувалася шахт Донбасу".

Чи назвав поранений ім'я людини, з якою мали зустрітися "оплотівці", джерела повідомити відмовилися. За попередньою версією, саме той, з ким Жилін збирався обговорити вугільні проблеми, і міг виявитися вбивцею.

У такому випадку цілком зрозумілий маскарад, який влаштував кілер, приклеївши собі накладні вуса, надягнувши спортивні окуляри з антивідблисковими жовтими скельцями і прикрившись капелюхом з широкими полями. Як показують свідки, він приїхав в ресторан заздалегідь і просидів там близько 20 хвилин, чекаючи лідерів "Оплоту". Вбивця явно побоювався, вважають слідчі, що ті його можуть упізнати.

Співрозмовник газети, який добре знав Жиліна, розповідає, що після переїзду в Росію лідер "Оплоту" виявився залучений в напівлегальні схеми з постачання на окуповану терористами територію Донбасу бензину і дизельного палива, які здійснюються олігархом Сергієм Курченко.

Відзначається також, що вони займалися поставками вугілля, що видобувається на окупованих територіях, причому як в Росії, так і в Україні. За словами співрозмовників газети, деталі цих поставок могли бути відомі ще одному колишньому лідеру харківського "антимайдану" - Костянтину Долгову.

Як відомо, за інформацією російських ЗМІ та слідчих органів, Жиліна і Козара невідомий розстріляв у підмосковному ресторані в понеділок ввечері. Жилін загинув на місці, Козар був госпіталізований з важкими пораненнями і перебуває в комі. Він також розшукується українським МВС з вбивство журналіста.

Українські правоохоронці та МЗС поки що не отримали офіційного підтвердження цієї події.

Жилін був засновником і лідером проросійської організації "Оплот", яка воює в зоні АТО проти українських військ.