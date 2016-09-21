АТО: бойовики відкривали вогонь 13 разів, Зайцеве обстріляли з міномета

За минулу добу російсько-окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 5 порушень "режиму тиші". Російсько-окупаційні війська вели вогонь з БМП по Луганському та Зайцевому. До того ж, противник обстріляв Зайцеве з міномету 120-го калібру, а з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по Майорську, Луганському та Зайцевому.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень "режиму тиші". В районі Мар’їнки, Старогнатівки та Павлополя бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, бойовики обстрілювали з БМП позиції українських військ біля Старогнатівки.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, проліт БПЛА зафіксовано не було.

Штаб АТО зазначив, що Збройні Сили України, незважаючи на провокації, неухильно дотримуються Мінських угод.