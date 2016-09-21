У Каліфорнії впав літак-розвідник U-2

У штаті Каліфорнія розбився американський літак-розвідник U-2. Пілоти катапультувалися, жертв немає.

Про це, посилаючись на прес-службу ВПС США, повідомляє BBC.

Інцидент стався недалеко від міста Саттер на північ від столиці штату Сакраменто. Літак впав в пустелю, обидва пілоти після катапультування приземлилися неушкодженими.

Літак-розвідник Lockheed U-2 стоїть на озброєнні ВПС США з 1955 року. Сьогодні в ВПС США використовується 33 таких літака.

Літак U-2 був розроблений в період холодної війни. Він був здатний фотографувати радянські військові об'єкти, оперуючи з військової бази в Туреччині.

U-2 являє собою довгий сірий літак, розмах крил якого становить приблизно 30 метрів. Він здатний піднятися на висоту в 27 кілометрів, при цьому пілотові необхідний спеціальний скафандр.

У 1960 році один з таких літаків був збитий над територією СРСР. Пілот Гарі Пауерс встиг катапультуватися, але був схоплений радянськими військовими і засуджений за звинуваченням у шпигунстві.