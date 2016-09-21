Олланд: Франція та ФРН готують зустріч "нормандської четвірки"

Франція і Німеччина займаються організацією зустрічі у форматі "нормандської четвірки" з президентами Росії і України.

Про це повідомив Президент Франції на Генасамблеї ООН, передає DW.com.

"Ми з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель взяли на себе ініціативу найближчими тижнями, щоб привести в дію Мінські угоди", - наголосив Олланд.

Президент франції зауважив, що невиконання Мінських угод загрожує загостренням конфлікту в Україні, "або навіть може призвести до відновлення війни".

Нагадаємо, 5 вересня Франсуа Олланд повідомив, що країни "четвірки" дійшли згоди організувати впродовж наступних кількох тижнів зустріч на найвищому рівні між Німеччиною, Францією, Росією та Україною.

Як повідомлялося, на полях саміту G20 окремі зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним провели канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд.

Французькі ЗМІ назвали зустріч Олланда та Путіна у кулуарах саміту G20 у Китаї невдалою, оскільки обидва лідери трималися кожен своєї думки, як щодо України, так і щодо Сирії.