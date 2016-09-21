Експерти підозрюють хакерів з Росії в кібератаці на німецьких політиків

За даними фахівців, злочинці, які стоять за кібернападам на комп'ютери ряду політиків і членів партій ФРН, можуть входити в угруповання, що діє за підтримки державних органів Росії.

Про це повідомила Süddeutsche Zeitung, пише dw.com.

Угруповання, що імовірно має підтримку державних органів Росії або діє за завданням російських спецслужб, вже потрапляло в поле зору правоохоронних органів ФРН в 2015 році і проходило під назвою APT28, або Sofacy Group, повідомила Süddeutsche Zeitung.

За інформацією видання, нові атаки сталися влітку, проте відомо про них стало тільки зараз.

Політики і члени німецьких партій отримали 15 та 24 серпня листи електронною поштою, в яких стверджувалося, що вони нібито відправлені з штаб-квартири НАТО в Брюсселі. У них було посилання, а при переході на нього комп'ютер ставав вразливим для шпигунського програмного обладнання.

Об'єктами кібернападів стали цього разу не тільки члени фракцій бундестагу, а й представники молодіжної організації Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Junge Union, канцелярії Лівої партії та відділення ХДС у федеральній землі Саар.

Останнім часом в Німеччині почастішали кібератаки на мережі уряду і промислових підприємств. Німецька влада фіксує на день по 20 спроб зламу урядової мережі. У травні штаб-квартира партії Християнсько-демократичний союз, лідером якого є канцлер ФРН Ангела Меркель, також піддавалася атаці, організованій угрупуванням Sofacy Group.