ФСБ хоче розшифрувати весь інтернет-трафік росіян – ЗМІ
ФСБ Росії разом з Мінкомзв'язку і Мінпромторгу РФ обговорюють можливість розшифровки і аналізу всього інтернет-трафіку росіян.
Про це пише в середу російське видання "Комерсант", посилаючись на кілька поінформованих джерел.
Відзначається, що для виконання положень "закону Ярової" ФСБ спільно з Мінкомзв'язку і Мінпромторгу обговорює не лише питання зняття даних і їх зберігання, а й розшифровки і аналізу всього інтернет-трафіку.
"Зберігати ексабайти шифрованого інтернет-трафіку не має сенсу – в ньому нічого не знайдеш. ФСБ виступає за те, щоб розшифровувати весь трафік в режимі real-time і аналізувати його за ключовими параметрами, умовно кажучи, за словом "бомба", а міністерства наполягають на розшифровці трафіку лише щодо тих абонентів, які привернуть увагу правоохоронних органів", – розповів співрозмовник "Коммерсанта" в АП РФ.
Згідно з "законом Ярової", організатори поширення інформації, тобто власники інтернет-майданчиків, що дозволяють передавати електронні повідомлення, такі як Google, "Яндекс", Mail.ru Group, Whatsapp, Telegram, Viber, Facebook, "ВКонтакте" та ін., зобов'язані вже з 20 липня здавати ключі шифрування на вимогу ФСБ.
"Іноземні компанії цій вимозі просто не підкоряться, а російські, може, і здадуть ключі після численних вимог. Але в інтернеті величезна кількість сайтів, які не є організаторами поширення інформації і використовують захищене https-з'єднання. Без розшифровки трафіку не завжди можна зрозуміти, на який сайт заходив користувач, не кажучи про те, що він там робив", – пояснив один зі співрозмовників видання.
Один з обговорюваних варіантів дешифрування – установка на мережах операторів обладнання, здатного виконувати MITM-атаку (Man in the Middle).
Таке обладнання розшифрує перехоплений від сервера трафік, а перед відправкою користувачеві заново зашифрує його SSL-сертифікатом, виданим російським підтверджуючий центр.
Для аналізу нешифрованих і вже розшифрованого трафіку планується використовувати DPI-системи (Deep Packet Inspection), які і зараз застосовуються багатьма операторами.
Водночас, як зазначає видання, в Мінпромторгу РФ відмовилися від офіційних коментарів, в ФСБ і Мінкомзв'язку на запит видання не відповіли.
Як відомо, 24 червня Держдума РФ прийняла в остаточному читанні документ, що вносить поправки в російське законодавство.
Нові поправки посилюють статті про екстремізм, тероризм, зменшують планку кримінальної відповідальності з 16 до 14 років, а також зобов'язують всіх операторів зв'язку зберігати листування користувачів і при необхідності надавати її.
Пакет цих правок (так званий "пакет Ярової") викликав критику з боку бізнесу, правозахисників і низки експертів.
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.