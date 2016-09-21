Головою Держлісресурсів комісія обрала Юшкевич

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала головою Державного агентства лісових ресурсів Христину Юшкевич.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 20 вересня, передають "Українські новини".

Конкурсна комісія також обрала резервним кандидатом Анатолія Бондаря, який протягом року має право бути призначеним головою Держлісресурсів у разі, якщо Юшкевич не пройде спеціальну перевірку, відмовиться від посади або станеться форс-мажор.

Як відомо, з 8 червня Юшкевич тимчасово виконувала обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів.

23 серпня Кабмін оголосив конкурси на вибір керівників і їхніх перших заступників Держлісресурсів, Державного агентства водних ресурсів, Державної служби статистики й Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками.