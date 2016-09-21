У "Зайцевому" в жінки вилучили страхові поліси для виїзду за кордон

00
0
Середа, 21 вересня 2016, 09:59

20 вересня у контрольному пункті  в’їзду-виїзду "Зайцеве" у громадянки України виявили бланки страхових полісів для виїзду за кордон.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, перевірку проводили прикордонники Краматорського загону спільно з представниками фіскальної служби.

У пасажирки автомобіля "Dacia", якою українка їхала із Бахмута до Луганська, у пакунку серед особистих речей виявили 50 бланків страхових полісів.

 

47-річну громадянку України та знахідку встановленим порядком прикордонники передали компетентним органам.

Теми: Прикордонна служба Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
На кордоні з Польщею у чергах – 660 авто, на "Вилку" – 20 20 вересня 2016, 08:31
Узбек шпигував на кордоні України з технікою, яку йому дали в РФ 19 вересня 2016, 12:21
На кордоні з Польщею у чергах – понад півтисячі авто 19 вересня 2016, 09:19
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Мінфін позичив 827 мільйонів гривень та 100 мільйонів доларів
Трамп не відповів на запрошення Порошенка про зустріч
У вбивстві Жиліна з'явився вугільний слід
США нададуть Україні $ 1 млрд кредитних гарантій
Усі новини
Пам'ять

Неопублікована розмова з Романом Іваничуком

Тест

Ви – дельфін, лев, ведмідь? "Звірячі" хронотипи людського сну