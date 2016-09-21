У "Зайцевому" в жінки вилучили страхові поліси для виїзду за кордон

20 вересня у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Зайцеве" у громадянки України виявили бланки страхових полісів для виїзду за кордон.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, перевірку проводили прикордонники Краматорського загону спільно з представниками фіскальної служби.

У пасажирки автомобіля "Dacia", якою українка їхала із Бахмута до Луганська, у пакунку серед особистих речей виявили 50 бланків страхових полісів.

47-річну громадянку України та знахідку встановленим порядком прикордонники передали компетентним органам.