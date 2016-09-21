Главу поліції Одещини викликали на допит у прокуратуру Грузії

Главу Одеського управління Національної поліції України Гіоргі Лорткіпанідзе викликали на 21 вересня на допит в Генеральну прокуратуру Грузії у справі про розгін в 2011 році мітингу противників Міхеіла Саакашвілі.

Про це він сам повідомив у своєму Facebook.

За словами Лорткіпанідзе, повістку з прокуратури в Тбілісі вручили його дружині.

Начальник поліції Одеської області зазначає, що у даній справі, його вже неодноразово раніше допитували.

"Я повідав слідству всю наявну інформацію. З цього приводу мені нічого додати", – зазначив Лорткіпанідзе.

"Після дачі вичерпного свідчення, протягом 3 років, я перебував у Грузії і в прокуратури до мене додаткових питань не виникало", – говорить він.

Лорткіпанідзе підкреслив, що опубліковане 20 вересня відео, а так само інші відеоматеріали, пов'язані з подіями 26 травня 2011 року, (які він переглянув під час допиту 3 роки тому) не мають до нього ніякого відношення.

"Я, як діючий начальник ГУНП в Одеській області, 21 вересня о 16:00 виступаю з промовою, на слуханнях у парламентському комітеті і фізично не зможу з'явитися в головну прокуратуру Грузії. А зазначений у повістці день і час, ніяк не може бути визнаний розумним терміном", – повідомив також він.

Лорткіпанідзе вважає, що його виклик в грузинську прокуратуру безпідставний і лише пов'язаний з запланованими на 8 жовтня, парламентськими виборами і "страхом чинного уряду його повернення в Грузію".