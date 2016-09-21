Росія активізувала підготовку ядерних сил – розвідка

Розвідка заявляє про активізацію оперативної і бойової підготовки Стратегічних ядерних сил Росії.



Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України в середу.

Так 19-22 вересня проводиться командно-штабне тренування 33 ракетної армії (Омськ) Ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ.

Мета тренування – перевірка готовності чергових сил Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) до виконання завдань за призначенням в умовах широкомасштабної війни із застосуванням ядерної зброї та спроможності нових зразків озброєння та засобів АСУ РВСП до виконання завдань за призначенням.

Також на 4-11 жовтня заплановане стратегічне командно-штабне навчання Стратегічних ядерних сил РФ із залученням наземного, повітряного та морського компонентів ядерної тріади, зазначено в повідомленні ГУР.