Росія активізувала підготовку ядерних сил – розвідка

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Середа, 21 вересня 2016, 10:42

Розвідка заявляє про активізацію оперативної і бойової підготовки Стратегічних ядерних сил Росії.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України в середу.

Так 19-22 вересня проводиться командно-штабне тренування 33 ракетної армії (Омськ) Ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ.

Мета тренування – перевірка готовності чергових сил Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) до виконання завдань за призначенням в умовах широкомасштабної війни із застосуванням ядерної зброї та спроможності нових зразків озброєння та засобів АСУ РВСП до виконання завдань за призначенням.

Також на 4-11 жовтня заплановане стратегічне командно-штабне навчання Стратегічних ядерних сил РФ із залученням наземного, повітряного та морського компонентів ядерної тріади, зазначено в повідомленні ГУР.

Теми: Росія розвідка
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