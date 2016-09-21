ГПУ чекає, що НАБУ також покарає своїх працівників через бійку

Керівництво Генпрокуратури очікує, що Національне антикорупційне бюро також покарає свої працівників, що причетні до конфлікту, що стався між працівниками відомств у серпні.

Про це на своїй сторінці Facebook написала прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Чекаємо від колег із НАБУ такого ж безкомпромісного ставлення щодо зафіксованих на відео співробітників антикорупційного бюро, які брутально б'ють керівника департаменту ГПУ при виконанні службових обов'язків чи валять на асфальт і б'ють ногами іншого", - написала вона.

Як відомо, у вівторок генпрокурор Юрій Луценко відсторонив трьох працівників ГПУ від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування за фактом конфлікту із НАБУ.

Як відомо, між Антикорупційним бюро та Генпрокуратурою виник конфлікт стосовно стеження.

12 серпня Генеральна прокуратура виявила стаціонарний пост спостереження за своїми співробітниками за адресою вул. Симона Петлюри, 7/9 у Києві, що здійснював зняття інформації про дії працівників прокуратури.

Начальник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк заявив про побиття спецназом НАБУ 3 співробітників прокуратури, які здійснювали зовнішнє спостереження за слідчим ГПУ Дмитром Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали відповідне рішення суду.

Генпрокуратура почала розслідувати бійку.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що до працівників НАБУ після затримання застосовували незаконні заходи фізичного і морального впливу.

Українська правда