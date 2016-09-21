ГПУ чекає, що НАБУ також покарає своїх працівників через бійку

00
1
Середа, 21 вересня 2016, 10:58

Керівництво Генпрокуратури очікує, що Національне антикорупційне бюро також покарає свої працівників, що причетні до конфлікту, що стався між працівниками відомств у серпні.

Про це на своїй сторінці Facebook написала прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.  

"Чекаємо від колег із НАБУ такого ж безкомпромісного ставлення щодо зафіксованих на відео співробітників антикорупційного бюро, які брутально б'ють керівника департаменту ГПУ при виконанні службових обов'язків чи валять на асфальт і б'ють ногами іншого", - написала вона.

Як відомо, у вівторок генпрокурор Юрій Луценко відсторонив трьох працівників ГПУ від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування за фактом конфлікту із НАБУ.

Як відомо, між Антикорупційним бюро та Генпрокуратурою виник конфлікт стосовно стеження.

12 серпня Генеральна прокуратура виявила стаціонарний пост спостереження за своїми співробітниками за адресою вул. Симона Петлюри, 7/9 у Києві, що здійснював зняття інформації про дії працівників прокуратури.

Начальник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк заявив про побиття спецназом НАБУ 3 співробітників прокуратури, які здійснювали зовнішнє спостереження за слідчим ГПУ Дмитром Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали відповідне рішення суду. 

Генпрокуратура почала розслідувати бійку. 

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що до працівників НАБУ після затримання застосовували незаконні заходи фізичного і морального впливу.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Посол ЄС закликав Україну провести швидку реформу Генпрокуратури 20 вересня 2016, 21:20
Луценко відсторонив трьох співробітників на час розслідування конфлікту з НАБУ 20 вересня 2016, 18:47
ГПУ: Ювеліри у 18 областях створили масштабну схему несплати податків 20 вересня 2016, 14:58
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 88.249.227.---formalin21.09.2016 12:10
Оскільки бійку провокували працівники ГПУ, НАБУ відпочиває і готує судові позови
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
МЗС не звільнило дипломата, яка "засвітилась" у контрабандних схемах
Британську прем’єрку просять покарати Філліпса за дії в Україні
Відкрити Євробачення-2017 хочуть на території Софійського собору
Мінфін позичив 827 мільйонів гривень та 100 мільйонів доларів
Усі новини
Паралімпіада

Необмежені у Ріо. Третє місце за три мільйони

Здоров'я

Закриту форму туберкульозу пропонують лікувати удома