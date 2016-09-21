Плотницький розповів про спробу перевороту в "ЛНР" і "ДНР"

Ватажок луганських сепаратистів Ігор Плотницький стверджує, що в так званій "ЛНР" готувалася спроба перевороту.

Відео відповідної заяви Плотницького своїм поплічникам розповсюдило телебачення луганських сепаратистів.

"Була чергова спроба перевороту. Але тут не стільки сам факт перевороту в "ЛНР", як створити прецедент нібито обурення українського народу і під це все повинна була зайти українська армія. Тому ми працювали на випередження, ми всі прекрасно знаємо, знаємо і тих внутрішніх ворогів, і тих, у кого є покровителі, можливо навіть, у Російській Федерації", – сказав він.

Плотницький додав, що розмовляв з ватажком донецьких сепаратистів Олександром Захарченком і той також заявив, що "у них теж щось приблизне готувалося, тому вони теж спрацювали нормально".

Він вважає, що мова йде про підступи українських сил, у яких нічого не вийде, оскільки "республіка вже давним-давно відбулася".

Українська правда